Tài xế xích lô chở Sơn Tùng M-TP không biết anh là ca sĩ nổi tiếng

Giữ lời hứa với fan, Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh ngồi xích lô đi dạo Hồ Tây, Hà Nội. Sáng 17/12, Sơn Tùng M-TP chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh ngồi trên xe xích lô tại Hồ Tây. Nam ca sĩ hài hước viết: "Hẹn anh em một vòng xích lô Hồ Gươm nhưng không ai nói Chủ nhật xích lô không được đi vào. Có nhiều cái tôi chưa muốn nói đâu... Thôi lỡ rồi bác cho cháu một vòng Hồ Tây đi ạ". Theo Tiền Phong, chỉ sau 1 tiếng đăng tải, hình ảnh của giọng ca Không phải dạng vừa đâu đã hút gần 230.000 người tương tác cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh ngồi trên xe xích lô tại Hồ Tây. (Ảnh: FBNV) "Giữ đúng lời nói nhưng sai địa điểm", "Chuẩn bị chú xích lô được tìm kiếm nhiều nhất lúc này", "Chú xích lô chuẩn bị lại phải check-in với các cháu mệt nghỉ"... là một số bình luận dưới bài đăng của Sơn Tùng. Trước đó, tại show diễn cuối tuần hôm 14/12 ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Sơn Tùng M-TP rủ fan ngày mai đi xích lô dạo Hồ Gươm. Tuy nhiên, nam ca sĩ quên mất rằng ngày Chủ nhật tuyến đường quanh Hồ Gươm dành cho không gian phố đi bộ, không có các phương tiện qua lại. Theo Tri Thức - Znews, đến chiều ngày 17/12, ông Phạm Đức Tuyên (đến từ Nam Định), tài xế xích lô, kể lại cuộc gặp bất ngờ với Sơn Tùng vào trưa 15/12, nhưng không hề biết anh là ca sĩ. "Khoảng 11h40, ê-kíp của ca sĩ đặt xe xích lô của tôi đi dạo Hồ Tây. Lúc ấy, tôi nghĩ cậu ấy là Việt kiều, đón tiếp như vị khách bình thường. Khoảng 12h, xe bắt đầu di chuyển từ phía sau thư viện Trường THPT Chu Văn An, rồi vòng lại, kết thúc lúc 13h. Trong quá trình di chuyển, khách không nói chuyện. Trước khi lên xe, cậu ấy có nói 'chào bác'. Sơn Tùng ngồi xe và chụp ảnh khoảng 15 phút, sau đó bố mẹ của cậu lên xe", ông Tuyên kể lại. Về đến nhà, được người thân nói chuyện, tài xế xích lô này mới biết khách hàng của mình là người nổi tiếng. "Tôi được rất nhiều người hỏi thăm. Tôi cũng rất vui và vinh hạnh khi may mắn được chở ca sĩ nổi tiếng", ông Tuyên nói thêm. Trước đó, Sơn Tùng M-TP cũng rủ fan đi trà đá vỉa hè. Tưởng chừng nam ca sĩ nói đùa, nhưng loạt ảnh check-in uống trà ngay tuyến phố Bà Triệu, Hà Nội của Sơn Tùng đã gây "bão" mạng xã hội. Sau khi đăng tải, địa điểm quán trà đá trở thành địa chỉ hot để các fan đến chụp ảnh, vì quá đông người đến nên tình hình an toàn trật tự không được đảm bảo, cơ quan chức năng đã đến làm việc và yêu cầu chủ quán trà đá chấn chỉnh lại hoạt động. Theo Người đưa tin