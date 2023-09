Tài xế xe tải ngủ gật, gây tai nạn làm 3 người thương vong ở Lào Cai

Tối 9/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại km177 quốc lộ 70, thuộc huyện Bảo Thắng vào lúc 12h45 ngày 8/9, khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô biển kiểm soát 29H-300.11 do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, ở huyện Bảo Thắng) điều khiển hướng ngã ba Bắc Ngầm về TP Lào Cai, va chạm với xe máy biển kiểm soát 24B2-304.94 do em Ma Thị V. (SN 2006) điều khiển chở theo ông, bà nội trên xe là bà Giàng Thị C. (SN 1960) và ông Ma Seo P. (SN 1958, cùng ở huyện Bảo Thắng).