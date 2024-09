Tài xế xe ôm công nghệ bị lừa ship đơn hàng bánh kem 'nhân' ma tuý

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Bùi Phương Thảo (SN 1996, trú ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 điều 251 Bộ luật Hình sự và Trần Thị Hương (SN 2004, quê thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

'Mượn tay' xe ôm ship ma tuý

Khoảng 15h ngày 2/7, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Thanh Xuân phối hợp Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện tại ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, nữ giới đang giao hàng cho 2 nam giới mặc áo xe ôm công nghệ Be với biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác liền chia tổ để bám sát từng đối tượng.

Tổ trinh sát thứ nhất đi theo nam giới mặc áo xe ôm công nghệ đi xe máy BKS 18F1-340.xx, đến trước số 42/180 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, người này giao đơn hàng cho phụ nữ đang chờ. Khi kiểm tra, tài xế xe ôm khai tên N.X.Tr. (SN 1971, ở Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân). khai đang giao hàng theo đơn trên ứng dụng Be.

Bị can Bùi Phương Thảo.

Khách nữ nhận hàng là Trần Thị Hương. Hương cho biết vừa đặt mua ma túy trên mạng xã hội Telegram với giá 3 triệu đồng và được giao qua ứng dụng xe ôm công nghệ về địa chỉ số 42/180 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa. Khi Hương nhận hộp bánh chứa ma túy từ tài xế xe ôm thì bị công an kiểm tra. Hương tự giác bóc lớp kem trong hộp, bên dưới có một túi nilon chứa ma túy nộp cho công an.

Trong khi đó, tổ trinh sát thứ 2 bám theo một nam giới lái xe máy BKS: 30P4-39xx chở cô gái vừa giao hàng. Khi đến số 200 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam tài xế xe máy khai tên là N.T.A. (SN 1992, ở Kim Lan, huyện Gia Lâm) đang chở Bùi Phương Thảo (SN 1996, trú ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) đi ăn.

Bùi Phương Thảo khai nhận, khoảng 14h15 ngày 2/7, tại ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Thảo đặt shipper giao 3 đơn hàng đến 3 địa chỉ khác nhau. Đơn hàng là các hộp bánh bên trong chứa ma túy, Thảo được trả công 200.000 đồng/đơn, Thảo đã giao tổng 3 đơn hàng và được trả công 600.000 đồng.