Tài xế xe khách ở Hà Giang kể phút bất lực khi nhìn quả đồi 'đánh úp'

Anh Vũ Minh Hoàng (42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng) cho biết, lúc xảy ra sạt lở, mọi việc diễn ra quá nhanh, cả xe hoàn toàn bất lực. Sáng 29/9, anh Hoàng lái xe khách giường nằm đi hướng TP Hà Giang tới TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên nhà xe. Khi đến km51+200, quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống, đè trúng xe khách. Tài xế Vũ Minh Hoàng. Ảnh: Đoàn Bổng Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường, đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn, anh Hoàng và những thành viên trên xe thoát chết. 17h45, chiều 29/9, chiếc xe khách được lực lượng chức năng cẩu khỏi hiện trường trong tình trạng bị hư hỏng phần vỏ, động cơ tạm thời vẫn hoạt động bình thường. Anh Vũ Minh Hoàng cho biết, bản thân vẫn "đang rất run và sợ hãi" khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe. "Lúc đó tôi đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên xe tôi cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở tôi thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm, lúc nhận ra thì không kịp", anh Hoàng kể. Cơ quan chức năng cẩu xe khách khỏi hiện trường. Ảnh: Đoàn Bổng Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. "Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ. Lúc đó tôi chỉ biết cách nắm chặt tay lái và nín thở chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Rất may, lúc đất sạt xuống lại đẩy xe khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên tôi và mọi người thoát được ra ngoài", anh Hoàng nói. Bà Vũ Thị Hoa nhận nhiều cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, bạn bè. Ảnh: Đoàn Bổng Bà Vũ Thị Hoa, chủ nhà xe Thanh Bằng chia sẻ, sáng nay khi nhận tin xe gặp nạn, bà đi từ TP Tuyên Quang lên để hỗ trợ xử lý vụ việc. Theo bà Hoa, khi đến nơi thấy mọi người an toàn khiến bà nhẹ nhõm vì xe hỏng thì có thể sửa, tính mạng con người là quan trọng nhất. Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Đức Hoàng Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy, có hơn 3.000m3 đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư làm đổ sập 3 ngôi nhà. Đất đá tràn xuống mặt đường làm 5 xe (1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con) bị vùi lấp.