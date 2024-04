Tài xế xe công nghệ rap theo chuyện đời khách kể, chất như Đen Vâu

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip triệu view (lượt xem) với nội dung một tài xế ô tô công nghệ vừa rap, vừa lái xe trong đêm.

Đáng chú ý, giọng rap trầm ấm, lời bài hát suy tư là những yếu tố khiến nam tài xế lấy nước mắt của người nghe.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế xe công nghệ vừa lái xe, vừa đọc rap đầy tài hoa (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân của những đoạn clip nói trên, anh Quốc Lưu (27 tuổi, ngụ tại TPHCM), cho hay việc này xuất phát từ đam mê ca hát của anh.