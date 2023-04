Tài xế xe buýt trả lại túi xách chứa 3 sổ đỏ, 2 lượng vàng cho khách

Ngày 19/4, lãnh đạo Công an thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho người để quên trên xe buýt.

Trước đó, Công an thị trấn Hòa Bình có tiếp nhận một túi xách do anh Nguyễn Trường An (48 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, là tài xế xe buýt) mang đến giao nộp.