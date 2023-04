Tài xế xe buýt bất tỉnh, cậu bé lớp 7 nhanh trí cứu 66 người thoát nạn

Cậu bé 13 tuổi ở bang Michigan (Mỹ) được ca ngợi vì hành động nhanh trí, dũng cảm cứu xe buýt chở 66 học sinh trong một sự cố xảy ra sau khi tan học.

Dylan Reeves cùng các bạn đang ngồi trên chiếc xe chở học sinh từ trường về nhà. Người tài xế xe buýt nói chuyện điện thoại và nói rằng cô ấy cần tấp vào lề. Nhưng khi đang điều khiển chiếc xe, người tài xế tuột tay khỏi vô lăng, ngất xỉu.

Dylan phát hiện điều bất thường. Trong chốc lát, cậu bé đã lao lên chỗ người lái. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong khi các bạn la hét, hoảng loạn, Dylan tỏ ra khá bình tĩnh, tìm cách dừng xe và bảo bạn bè gọi 911.