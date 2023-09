Tài xế tông chủ nhà hàng đứt chân là Phó Trưởng Cơ quan Điều tra hình sự KV1

Nguồn tin cho hay, tối 4/9, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với Viện Y học Hải quân nơi ông Dương điều trị để kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy, nhưng ông này không hợp tác.

Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với VKSND cùng cấp và Cơ quan Điều tra hình sự KV1 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ô tô gây tai nạn, xác minh, ghi lời khai người làm chứng và người liên quan đến vụ việc.

Công an đã yêu cầu bệnh viện phải lấy máu để xét nghiệm các chất kích thích, nồng độ cồn của tài xế. Khi xảy ra tai nạn, đi cùng ông Dương còn có 1 người đàn ông khác. Người này vẫn ngủ sau khi ô tô gây tai nạn, trong tình trạng say rượu. Bản thân ông Dương khi tiếp xúc với Công an quận Đồ Sơn cũng ở trạng thái không tỉnh táo.

Ô tô hạng sang cho ông Dương cầm lái.

Sự việc đã được Công an quận Đồ Sơn lập biên bản với sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Bệnh viện Y học Hải quân và trung tá Hoàng Thành Công, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự KV1 (cấp trên của ông Dương).

Vì đối tượng gây tai nạn là quan nhân nên cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, chuyển hồ sơ vụ tai nạn cho Cơ quan Điều tra hình sự KV1 thụ lý theo thẩm quyền.