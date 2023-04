Tài xế tông chết thiếu tá CSGT và 2 người ở Long An: Trên xe chở gì?

Ngày 22/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an tỉnh Long An đang điều tra vụ việc ô tô bán tải tông vào tổ công tác khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) và 2 người dân tử vong.

Theo lời kể của nhiều người dân sinh sống gần hiện trường vụ tai nạn, sau khi đập cửa xe khống chế 2 nghi phạm, lực lượng chức năng và người dân thấy có 2 túi lớn.

Ông H., người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi gây tai nạn, chiếc xe bán tải bị lật ngang ra đường, lực lượng chức năng và người dân đã phá cửa khống chế 2 nghi phạm. Khi kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện có một túi nilon chứa hàng hóa để trên ghế phụ phía trước. Kiểm tra phía sau, lực lượng chức năng phát hiện thêm một túi lớn chứa hàng hóa.