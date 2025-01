Tài xế taxi công nghệ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở Bình Dương

Ngửi thấy mùi hôi, một số người sống tại khu nhà trọ ở TP Thuận An (Bình Dương) đi kiểm tra và phát hiện một người đàn ông tử vong trong phòng, thi thể đang phân hủy. Ngày 9/1, Công an TP Thuận An điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông thuê trọ trong khu dân cư Việt Sing. Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn). Trước đó, tối 8/1, người dân sinh sống tại khu nhà trọ K.H., đường NA7, khu dân cư Việt Sing (phường Thuận Giao, TP Thuận An), ngửi thấy mùi hôi khó chịu nên đi kiểm tra. Khi tới trước căn phòng ông N.T.L. (48 tuổi, quê Sóc Trăng) đang thuê, họ thấy phòng khóa trong, gọi nhiều lần nhưng ông L. không lên tiếng. Nghi có chuyện, người dân tìm cách phá cửa vào trong và phát hiện ông L. đã tử vong, thi thể đang bắt đầu phân hủy. Nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ông L. làm nghề chạy taxi công nghệ và thuê trọ sống một mình. Thời điểm phát hiện vụ việc, taxi của nạn nhân vẫn đậu ngoài đường NA7 ở trước khu nhà trọ.