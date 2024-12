Tài xế ô tô cầm gậy tấn công người đi xe máy ở TPHCM

Cơ quan chức năng TP Thủ Đức (TPHCM) đang xác minh vụ tài xế ô tô đuổi theo hai người đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, sau đó cầm gậy tấn công người trên xe. Ngày 31/12, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh tài xế ô tô cầm gậy tấn công người đi xe máy trên đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 30/12 tại đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T.H.T. (SN 1998, ngụ Bình Dương) cho biết, sáng cùng ngày anh cùng một người bạn đi chung xe máy chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TPHCM. Thời điểm trên, bạn anh T. cầm lái còn anh này ngồi phía sau. Camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại toàn bộ sự việc (Ảnh: Cắt từ clip). Trong lúc di chuyển, anh T. bắt gặp một ô tô chạy cùng chiều bóp còi inh ỏi nên dùng điện thoại quay lại. Khi đến gần giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, TP Thủ Đức, tài xế ô tô đuổi theo yêu cầu anh T. dừng lại. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó tài xế ô tô xuống xe cầm gậy lao đến đánh vào đầu anh T. "Lúc đó tôi đội nón bảo hiểm nên may mắn không bị thương, tuy nhiên hành vi côn đồ của nam tài xế khiến tôi hoảng sợ", anh T. nói. Sau khi xảy ra vụ việc, anh T. đã trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, công an phường Linh Tây đã đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Thủ Đức xác minh, làm rõ.