Tài xế nghi chở ma túy tông chết người: Người dân kể lại giây phút ám ảnh

Như VTC News thông tin, vào khoảng 16h chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tuần tra, kiểm soát trên Đường Tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam thì phát hiện một ô tô bán tải hiệu Ford lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng từ Long An đi TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng trái phép.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào một CSGT cùng hai người đi đường. Chiến sĩ gặp nạn được xác định là thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Hai người dân cùng gặp nạn là anh H.N.C.M (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và bà P.T.K.T (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an tỉnh Long An làm rõ vụ việc.

VTC News tiếp tục cập nhật.

ĐẠI VIỆT - LÂM NGỌC