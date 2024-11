Tài xế lái ô tô tông vào đám đông ở Đồng Nai

Mâu thuẫn với nhân viên giữ xe, Phạm Thanh Tùng lái ô tô 5 chỗ tông vào đám đông ở khu chợ trung tâm TP Biên Hòa khiến nhiều người hoảng sợ. Ngày 8/11, Công an TP Biên Hòa tiếp tục lấy lời khai Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi lái ô tô tông vào một số người dân ở khu vực chợ Tân Biên (khu phố 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa). Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng ô tô tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Biên Hòa). Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe, nên giữa ông N.V.L. (48 tuổi, nhân viên trông giữ xe tại bãi xe tải chợ Tân Biên) và Phạm Thanh Tùng có xảy ra cự cãi. Hai bên lớn tiếng khiến nhiều người dân đang làm tại chợ đêm Tân Biên đến xem. Ngay sau đó, Tùng điều khiển ô tô 5 chỗ biển số 30F-782.96 chạy lao vào đám đông người dân ở quanh khu vực. Một thanh niên ở gần đó có bám vào cửa xe của Tùng để ngăn chặn nhưng đã bị anh ta hất văng, nạn nhân may mắn không bị thương. Sau đó, ô tô của Tùng đã đâm vào một chiếc xe ba gác của người dân làm hư hỏng phần đầu ô tô. Hành động của Tùng khiến nhiều người hoảng sợ. Toàn bộ sự việc được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lên án hành vi của tài xế. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận toàn bộ sự việc. Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Tùng là 129,6 mg/dl. Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.