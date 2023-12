Ngày 20/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô đối với anh H.V.L. (35 tuổi, ở huyện Cát Hải, Hải Phòng).