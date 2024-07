Tài xế đầu tiên bị tạm giữ giấy phép lái xe qua VNeID

Ngày 1/7, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai Thông tư 28 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24, đơn vị đã triển khai việc kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Ngay trong sáng cùng ngày, tại nút giao đường Láng - Láng Hạ, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện 1 phụ nữ điều khiển xe máy BKS 29F1-712.XX vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.