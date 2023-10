Tài xế buồn ngủ, xe khách chở 10 người lật trên quốc lộ

Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông. Đến hơn 6h cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được xử lý, giao thông qua đây không xảy ra ùn tắc.

"Sự việc do xe khách tự gây nên, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế xe khách buồn ngủ, rất may không có thiệt hại về người", một lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.