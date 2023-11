Tài tử 'Vì Sao Đưa Anh Tới' và bà xã phát thanh viên kém 7 tuổi đau buồn vì mất đi quý tử

Tối 11/11, tờ Osen đưa tin, cách đây không lâu vợ chồng tài tử Oh Sang Jin (phim Vì Sao Đưa Anh Tới) đã trải qua nỗi đau mất con trai, phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn sau cú sốc lớn. Trên trang cá nhân, phát thanh viên Kim So Young vừa xác nhận thông tin bị sảy thai ở những tháng cuối thai kỳ, đồng thời chia sẻ bài đăng đẫm nước mắt.

Bà xã của Oh Sang Jin nghẹn ngào vì mất đi quý tử: "Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc được mọi người trên phố hỏi về thời gian lâm bồn. Thực ra tôi đã không giữ được em bé trong bụng mình, bé đã rời xa vợ chồng tôi. Nhưng 1 ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên thiên đường và chung sống hạnh phúc".



Người hâm mộ gửi tới cặp đôi những lời chia buồn sâu sắc.

Cách đây vài tháng, vợ chồng tài tử họ Oh cùng xuất hiện trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny và vui mừng thông báo họ đang chờ đón đứa con thứ 2. Ở thời điểm ấy, phát thanh viên Kim So Young đang mang thai ở tuần thứ 15. Sau đó, trong 1 buổi livestream, bà xã tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới tiết lộ kết quả siêu âm là bé trai.