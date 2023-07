Tài tử 'Trái tim mùa thu' trẻ mãi không già, sống dư dả dù không đóng phim

Theo thống kê của trang EN Seoul (Hàn Quốc), Won Bin hiện là gương mặt đại diện cho trên dưới 40 nhãn hàng. Trung bình, mỗi hợp đồng mang về cho tài tử khoảng 500.000 USD (11,8 tỷ đồng). Do vậy, dù không đóng phim, Won Bin vẫn sống rủng rỉnh bằng thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo.

Won Bin (SN 1977) là nam diễn viên từng nổi tiếng với vai Han Tae Suk trong bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc - Trái tim mùa thu. Là một diễn viên tài năng và được nhiều người yêu mến nhưng Won Bin không nhận kịch bản "ồ ạt". Anh ít tham gia phim truyền hình và lựa chọn kịch bản điện ảnh rất kỹ lưỡng.

Bộ phim gần nhất mà Won Bin tham gia là phim điện ảnh The Man from Nowhere từ năm 2010. Các vai diễn của Won Bin đều rất cá tính, có số phận rõ ràng và đòi hỏi diễn xuất sâu sắc. Chính vì thế, dù ít đóng phim nhưng Won Bin vẫn luôn được người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Giải thích cho lý do Won Bin vắng bóng khá lâu trên màn ảnh, công ty quản lý cho biết, nam diễn viên không tìm được kịch bản ưng ý. Won Bin hiện có cuộc sống kín đáo bên vợ, nữ diễn viên Lee Na Young cùng một cậu con trai.

Hai ngôi sao làm đám cưới vào năm 2015 sau một thời gian tìm hiểu bí mật. Cả hai đều thuộc sự quản lý của một công ty và là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi.

Hiện tại, Won Bin không đóng phim, kiếm tiền nhờ làm gương mặt quảng cáo và kinh doanh nhà đất (Ảnh: Naver).

Quá khứ nghèo khó là động lực đưa Won Bin tới thành công