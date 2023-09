Tài tử Mỹ Danny Masterson hôn gió vợ trước khi ngồi tù ít nhất 30 năm

Đến tháng 5/2023, tòa án quyết định tái thẩm do có thêm một số bằng chứng mới. Tại phiên tòa thứ hai vào ngày 31/5, bồi thẩm đoàn tòa án Los Angeles chính thức kết tội Danny Masterson với tội danh hiếp dâm 3 người phụ nữ.

Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 10/2022, Danny Masterson không bị buộc tội do thiếu bằng chứng. Vào thời điểm đó, luật sư của nam diễn viên khẳng định "không có bất kỳ độ tin cậy nào trong vụ án này bởi chúng chỉ là những lời nói từ phía 3 người phụ nữ". Trong khi đó, Danny Masterson khẳng định sự việc diễn ra là do có sự đồng thuận giữa hai bên.

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Yes Man, The Brooklyn Heist, Wake… và đặc biệt là vai diễn Steven Hyde trong loạt phim truyền hình That ‘70s Show có sự tham gia của các ngôi sao: Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon...

Vào năm 2017, Netflix và nhà sản xuất phim sitcom The Ranch loại Danny Masterson khỏi chương trình khi xảy ra ồn ào vụ bị cáo buộc cưỡng hiếp.

Danny Masterson kết hôn với nữ diễn viên Bijou Phillips vào năm 2011. Cả hai có một cô con gái 9 tuổi.

Theo Người Lao Động