Tài tử Hàn Quốc cùng nhân tình bỏ trốn sau bê bối ngoại tình và bị kiện

Kang Kyung Joon (SN 1983) bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng, Kang Kyung Joon còn làm người mẫu thời trang. Các bộ phim gắn với tên tuổi của anh gồm To The Beautiful You, Flower Of Revenge, Two Women's Room...

Những năm qua, Kang Kyung Joon được khán giả yêu mến vì là một người cha, người chồng quốc dân. Anh và vợ kết hôn vào năm 2018 sau khi đóng chung phim Flower Of Revenge.

Trước khi kết hôn với Kang, Jang Shin Young đã từng đổ vỡ hôn nhân và có một con trai riêng. Khi cả hai kết hôn cùng nhau, Kang đã nuôi dạy con riêng của vợ và coi cậu bé như con mình.



Kang Kyung Joon nổi tiếng với hình tượng người chồng, người cha quốc dân của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Hình ảnh của nam diễn viên họ Kang được khán giả ngưỡng mộ. Anh cũng nhận được nhiều tình cảm hơn qua hình ảnh người chồng tận tụy của mình khi tham gia Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny và The Return Of Superman của đài SBS (Hàn Quốc).

Sau cáo buộc ngoại tình của chồng, nữ diễn viên Jang Shin Young được cho là phải vật lộn để giải quyết hậu quả mà chồng gây ra và âm thầm làm thủ tục ly hôn.

Cô được cho là ngừng cập nhật tài khoản mạng xã hội của cô kể từ ngày 20/12, chồng cô - Kang Kyung Joon - không viết gì trên mạng xã hội từ ngày 26/12 (thời điểm anh bị kiện).

Trong khi chồng và nhân tình đã biến mất, Jang Shin Young đang phải đối mặt với những áp lực lớn từ dư luận. Tờ Star News đưa tin, mỹ nhân sinh năm 1984 rất sốc trước tin chồng ngoại tình. Một người quen bày tỏ sự thương cảm với nữ diễn viên vì cô luôn đặt gia đình lên trên hết.