Tài tử điển trai Hàn Quốc bị kiện vì ngoại tình, bà xã phản ứng gây chú ý

Kang Kyung Joon và vợ, nữ diễn viên Jang Shin Young, quen nhau tại phim trường Flower Of Revenge. Hai nghệ sĩ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời vào năm 2019.

Trước khi đến với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng trước. Cô có một cậu con trai riêng và Kang Kyung Joon xem cậu bé như con ruột. Con trai riêng của nữ diễn viên Jang Shin Young đã đổi sang họ của bố dượng.



Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên Kang Kyung Joon và nữ diễn viên Jang Shin Young (Ảnh: News).

Gia đình 4 người thường xuất hiện hạnh phúc trên truyền thông. Khi tham gia chương trình Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny của đài SBS vào năm 2018, nam diễn viên khiến khán giả rơi lệ vì sự chân thành anh dành cho vợ và con trai riêng của cô.

Kang Kyung Joon (SN 1983) bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng, Kang Kyung Joon còn làm người mẫu thời trang. Các bộ phim gắn với tên tuổi của anh gồm To The Beautiful You, Flower Of Revenge, Two Women's Room...