Tài tử 'Death Note' sống trong rừng cùng ba cô gái sau khi phản bội vợ

Hiện tại, nữ diễn viên đã đưa các con sang Pháp sống và Higashide Masahiro không chu cấp cho con.



Ba nữ diễn viên sống cùng Higashide Masahiro vốn là bạn thân.





Higashide Masahiro phản bội vợ (ảnh trái) để ngoại tình với nữ diễn viên kém 9 tuổi - Erika Karata.

Higashide Masahiro sinh năm 1988, từng là diễn viên ăn khách, sao hạng A với các tác phẩm nổi bật như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký Sinh Thú (Parasyte - 2014), Bá Vương Học Đường (2014)... Anh kết hôn với Anne Watanabe, một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất Nhật Bản.

Tuy nhiên, tháng 1/2021, Higashide Masahiro bị phanh phui ngoại tình với nữ diễn viên trẻ Erika Karata khi cô mới 19 tuổi. Cả hai hợp tác trong Asako I & II (2018), Erika Karata có 3 năm làm bồ nhí cho Higashide Masahiro. Sự việc đã gây chấn động giới giải trí Nhật Bản.