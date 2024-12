'Tái sinh' của Tùng Dương hot không tưởng, lan sang cả Trung Quốc

Một tháng qua, bài hát "Tái sinh" - sáng tác mới của nhạc sĩ Tăng Duy Tân do ca sĩ Tùng Dương thể hiện "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Theards… được nhiều người tìm nghe và chia sẻ. Bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt gần đây là Trình’ của HIEUTHUHAI, Không ra gì của Trúc Nhân, Dưới tán cây khô hoa nở của Jack. Đây là các ca sĩ trẻ có lượng fan lớn, nhạc của họ được tìm kiếm nghe là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại, Tái sinh lọt Top 1 Trending Music (top thịnh hành) của YouTube, Tùng Dương trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất là điều đặc biệt.

Ca sĩ Tùng Dương. Bản Tái sinh dạng audio được Tùng Dương phát trên kênh riêng cách đây 1 tháng, hiện đạt 8,2 triệu lượt nghe. Bản Tái sinh từ liveshow Người đàn ông hát sau 6 ngày đăng tải hiện đạt 2,2 triệu lượt xem và lọt top 1 Trending YouTube, đẩy Dưới cây khô hoa nở của Jack sau nhiều tuần đứng top đầu xuống vị trí thứ 2. Lần đầu tiên có ca khúc lọt Top 1 Trending YouTube, Tùng Dương rất hạnh phúc. Anh nói: "Top Trending toàn gương mặt trẻ, âm nhạc phổ cập. Từ một người có âm nhạc kén người nghe, sau hơn 20 năm, tôi đã đại chúng hóa hình ảnh của mình. Tôi nghĩ mình có tinh thần cống hiến, đam mê hết mình và chịu khó cập nhật lắng nghe". Tùng Dương từng cover nhiều bài nhạc trẻ nhưng đến nay mới có sản phẩm của riêng mình, trích từ album Multiverse - Đa vũ trụ, cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và gần gũi khán giả. Tái sinh là lời hứa của Tăng Duy Tân dành cho "bác trưởng" Tùng Dương (Tăng Duy Tân là em họ của Tùng Dương - PV). Bài hát được yêu mến có lẽ ngoài giai điệu bắt tai, dễ nghe, quan trọng nhất là năng lượng tích cực, đúng như sự tái sinh mang đến cho mọi người. Ai cũng thấy mình trong đó, tuổi đôi mươi và thanh xuân cứ kéo dài mãi. "Nghe kỹ tác phẩm sẽ là sự trong lành, tình yêu trong sáng, nhân lên là tình yêu người với người, vượt qua các thử thách. Tình yêu đôi lứa là cá nhân, rộng hơn là tình yêu con người. Tôi và anh Tùng Dương muốn mang thông điệp đến mọi người ở những ngày cuối năm và dịp đầu năm mới, ai cũng có thể vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Sẽ có lúc ta tái sinh huy hoàng từ nguồn năng lượng ta nhận được từ trời đất, cộng đồng" - Tăng Duy Tân - tác giả của ''Tái sinh'' chia sẻ. Không chỉ được đón nhận ở Việt Nam, nhiều khán giả gửi cho Tùng Dương các clip bài hát được đón nhận tại Trung Quốc, Thái Lan. Tái sinh có được thành công, theo nam ca sĩ là nhận được sự cộng hưởng từ nhiều thứ, ngoài lời bài hát tình cảm, ý nghĩa, thì Drum 7 - một phối khí trẻ nhưng rất mát tay từng có các hit như Cô đơn trên sofa, Đại minh tinh - đã nắm bắt thị trường nhưng vẫn giữ tinh thần nghệ thuật cho anh, giúp ca khúc viral khắp cõi mạng. Nhà báo Bích Hậu - Báo An ninh thủ đô, một trong những người yêu mến ca khúc Tái sinh bày tỏ: "Tên ca khúc là Tái sinh và thật sự Tùng Dương đã có màn 'tái sinh' ngoạn mục trong âm nhạc. Nhiều năm trở lại đây có thể thấy giọng ca được mệnh danh 'Divo của làng nhạc Việt' đã rất chịu khó làm mới mình, thoát khỏi thánh địa âm nhạc riêng mà ở đó anh có thể tự vỗ ngực mình là độc nhất. Con đường mà Tùng Dương chọn đi gần đây là đường đến với khán giả, dễ gần hơn nhưng không dễ dãi. Anh từng không ngần ngại 'cover' khá nhiều ca khúc nhạc thị trường ăn khách với tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều. Và không thể phủ nhận, các bài nhạc trẻ này qua cách hát, giọng hát của Tùng Dương có màu sắc khác biệt rõ rệt. Song phải đến Tái sinh, Tùng Dương mới bùng nổ và tạo nên cơn địa chấn trong âm nhạc". 2024 được xem là năm rất thành công của ca sĩ Tùng Dương khi vinh dự nhận giải Sol Vàng Ca sĩ xuất sắc 2024 của Hội Nhạc Việt Nam; giải Male icon awards 2024 - Thành tựu trọn đời của tạp chí Men’s Folio Vietnam; giải Mai Vàng - Nghệ sĩ vì cộng đồng của báo Người lao động. Cũng trong năm nay, anh cho ra mắt MV Cánh chim Phượng Hoàng, Đàn ông không cần khóc, album Multiverse - Đa vũ trụ, liveconcert Người đàn ông hát. Đặc biệt, ca khúc Cánh chim Phượng Hoàng do nhạc sĩ Mars Anh Tú sáng tác và được ca sĩ Tùng Dương thể hiện và phát hành MV đã giành giải Nhất cuộc thi Các ca khúc viết về người phụ nữ, người mẹ Việt Nam 2024. Theo Vietnamnet