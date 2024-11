Tại sao tài xế kỳ cựu không mở 'cửa sổ cùng bên' khi đi trên đường cao tốc?

Nhiều tài xế có thói quen mở bớt cửa kính ô tô cho thoáng, thế nhưng tài xế kỳ cựu thường chỉ mở một kính. Trong quá trình lái xe, một số tài xế hạ cửa sổ nhằm hạ nhiệt, thay vì bật điều hòa. Tuy nhiên, việc mở cửa sổ khi xe đang di chuyển khiến gió lùa mạnh vào trong xe, tăng thêm lực cản của gió trong quá trình di chuyển. Đây cũng là lý do khiến nhiều tài xế lâu năm chỉ mở một cửa sổ. Các tài xế kỳ cựu hiếm khi mở "cửa sổ cùng bên" khi lái xe trên đường cao tốc. (Ảnh: Toyota) Các tài xế kỳ cựu thường hạn chế mở cửa sổ cùng bên nhằm đảm bảo xe không bị tác động trước hiệu ứng bên ngoài, qua đó giúp kiểm soát phương tiện tốt hơn. Bên cạnh đó, khi xe di chuyển trên đường cao tốc, việc mở cửa sổ sẽ làm tăng lực cản của không khí. Điều này khiến động cơ xe phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến tiêu thụ nhiên liệu tăng lên. Chưa hết, mở cửa khi xe đang chạy trên đường cao tốc có thể tạo ra tiếng ồn lớn từ các phương tiện khác. Tiếng ồn vừa khó chịu vừa gây mất tập trung cho tài xế. Áp lực gió mạnh thậm chí còn làm đau tai người lái xe, ảnh hưởng đến khả năng quan sát và tập trung. Do đó, thay vì mở cửa sổ cùng bên, nhiều tài xế mở cửa sổ chéo, tức mở một cửa sổ trước và một cửa sổ sau ở bên đối diện. Phương pháp này tạo dòng chảy khí xuyên qua xe, giảm bớt hiệu ứng tiêu cực của việc mở cửa sổ nhưng vẫn đảm bảo không khí lưu thông trong xe. Theo các chuyên gia trong ngành, mở cửa sổ xe ô tô trên đường cao tốc cần phải cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn. Những tài xế giàu kinh nghiệm thường chọn phương án tốt nhất, đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Minh Phương(tổng hợp)