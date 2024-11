Rang cơm là một cách để tận dụng cơm nguội còn thừa, và thực tế món cơm rang cũng phải dùng cơm nguội mới ngon, tại sao? Nguồn gốc của món cơm rang khiến nhiều người mê mẩn chính là nhu cầu "tái chế" phần cơm nguội thừa lại của những bữa trước. Cơm nguội để lâu không còn ngon nữa, và người ta khiến nó trở nên dễ nuốt hơn bằng cách đảo với mỡ và các gia vị trên lửa lớn. Nhà có con gà đẻ trứng, đập vào chảo đảo cùng là trở thành cao lương mỹ vị.

Tại sao rang cơm phải dùng cơm nguội? (Ảnh: Thespruce) Về sau, khi cuộc sống no đủ hơn, người ta cho thêm vào cơm rang nhiều loại "topping" khác như thịt, tôm, giò chả, xúc xích... cùng với rau dưa để chống ngán. Tại sao rang cơm phải dùng cơm nguội?



Bây giờ, người ta rang cơm nhiều khi là vì thèm món này chứ không phải muốn tận dụng cơm nguội nữa, thế nhưng nguyên liệu vẫn phải là cơm nguội, nếu dùng cơm mới nấu sẽ không ngon. Nếu nhà chỉ có cơm nóng vừa nấu xong, người ta vẫn phải làm cho nó nguội đi, giống với cơm cũ hơn rồi mới đem rang. Tại sao rang cơm phải dùng cơm nguội thay vì cơm nóng? Đó là do cơm mới nấu thường chứa nhiều nước, hạt cơm còn rất mềm và dính. Khi sử dụng để rang, nước trong cơm sẽ bốc hơi, làm cho cơm dễ bị dính vào nhau, thậm chí có khi tạo thành một khối nhão, không thể tạo nên độ tơi xốp đặc trưng của món cơm rang. Ngược lại, cơm nguội đã để một thời gian sẽ khô hơn do hơi nước thoát bớt, hạt cơm trở nên săn chắc hơn. Khi rang, các hạt cơm nguội không dính vào nhau mà tách rời, giúp món ăn đạt được độ tơi xốp mong muốn.

Các hạt cơm để lâu sẽ khô đi và không dính vào nhau khi rang, đó là lý do tại sao rang cơm phải dùng cơm nguội. (Ảnh: Loveandlemons)

Cơm nguội có độ cứng và săn chắc nhất định, giúp hấp thụ gia vị tốt hơn mà không bị nát. Khi rang cơm, các gia vị như nước mắm, xì dầu hay dầu ăn có thể dễ dàng bám và thấm vào từng hạt cơm một cách đều đặn. Điều này giúp món cơm rang có hương vị đậm đà, hấp dẫn. Đối với cơm mới nấu, vì độ ẩm quá cao, cơm sẽ khó hấp thụ gia vị, và vì các hạt dính nhau nên gia vị không bám đều trên bề mặt, khiến cho món ăn kém đậm đà hơn. Nếu muốn ăn cơm rang trong bữa sau, bạn nên nấu nhiều hơn để có cơm thừa cất vào tủ lạnh. Còn nếu bạn không muốn đợi và cũng không sẵn cơm nguội thì sau khi nấu chín cơm, bạn nên múc ra mâm, dàn mỏng, quạt cho nguội và khô bớt rồi mới rang.

Cơm nguội rang sẽ ngấm gia vị tốt hơn. (Ảnh: Fifteenspatulas) Cách chế biến cơm nguội thành món ngon



Dưới đây là một số cách chế biến cơm nguội đơn giản mà hiệu quả. Cơm chiên Dương Châu Cơm chiên Dương Châu là món ăn quen thuộc với sự kết hợp hài hòa của cơm nguội và nhiều nguyên liệu phong phú. Để chế biến món này, bạn cần chuẩn bị cơm nguội, xúc xích hoặc giò lụa, cà rốt, đậu Hà Lan, trứng, tỏi và hành lá. Bước đầu tiên cần phi thơm tỏi băm, sau đó thêm cà rốt và đậu Hà Lan vào xào cho chín. Tiếp theo, bạn cho cơm nguội vào chảo, nêm nếm gia vị cho vừa ăn và đảo đều tay để cơm rời và đều màu. Cuối cùng, bạn thêm xúc xích và trứng chiên vào chảo, đảo đều trong vài phút rồi cho hành lá cắt nhỏ vào trước khi tắt bếp

Cơm chiên Dương Châu là món ăn quen thuộc dễ làm. (Ảnh: Nineshield) Cơm nguội trộn kim chi Nếu bạn là người yêu thích ẩm thực Hàn Quốc, cơm nguội trộn kim chi là lựa chọn không thể bỏ qua. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: Cơm nguội, kim chi, thịt ba chỉ, trứng và gia vị cơ bản. Để thực hiện món này, bạn thái nhỏ thịt ba chỉ và kim chi, xào thịt ba chỉ cho đến khi chín vàng rồi thêm kim chi vào chảo, tiếp tục xào trong vài phút, nêm nếm thêm gia vị nếu cần. Sau đó, bạn cho cơm nguội vào trộn đều với hỗn hợp kim chi và thịt, cuối cùng thêm một quả trứng chiên ốp la lên trên để món ăn thêm phần hấp dẫn. Cơm cuộn rong biển Đây là món ăn không chỉ ngon mà còn tiện lợi cho những buổi picnic hay ăn nhẹ. Nguyên liệu gồm có: Cơm nguội, lá rong biển, dưa chuột, cà rốt, thanh cua và trứng. Ban đầu, bạn đánh tan trứng và chiên thành lớp mỏng, sau đó thái sợi, tiếp đó thái sợi thanh cua, dưa chuột và cà rốt để chuẩn bị cho phần nhân. Bạn trải lá rong biển lên mành tre, dàn đều cơm nguội lên bề mặt lá. Đặt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào giữa rồi cuộn tròn chặt tay. Cắt thành các khoanh vừa ăn và thưởng thức cùng nước tương pha wasabi.

Cơm nguội có thể làm được món cơm cuộn rong biển. (Ảnh: Justonecookbook) Bánh cơm nguội chiên Bánh cơm nguội là món ăn mới lạ nhưng rất dễ làm và lạ miệng. Bạn chỉ cần có cơm nguội, trứng, hành lá, và một ít bột chiên giòn. Trước tiên, bạn trộn cơm nguội với trứng và hành lá cắt nhỏ, có thể thêm chút muối và tiêu để tăng vị ngon; dùng tay hoặc muỗng nặn cơm thành những viên nhỏ hoặc hình tròn dẹt rồi lăn qua lớp bột chiên giòn. Sau đó, bạn chiên cơm trong chảo dầu cho đến khi vàng giòn, vớt ra để ráo dầu và dùng kèm nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt. Theo VTC News