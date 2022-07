Tại sao nơi sinh quan trọng trong hộ chiếu?

Trên một số diễn đàn như Quora, Reddit, các thành viên chia sẻ thông tin việc nhiều nước sẵn sàng từ chối chấp nhận nhập cảnh đối với công dân nước khác nếu thông tin nơi sinh không được thể hiện trong hộ chiếu.

Mới đây, Đức cũng ra thông báo không chấp nhận một mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam do thiếu thông tin nơi sinh, các mẫu hộ chiếu cũ hoặc hình thức xác nhận thị thực khác vẫn được chấp nhận bình thường. Đức không phải quốc gia duy nhất từ chối nhập cảnh đối với công dân không có thông tin nơi sinh trên hộ chiếu.

Theo Best Citizenship, nơi sinh (place of birth - POB) là một trong những thông tin quan trọng nhất có trong hộ chiếu của công dân ở hầu hết các nước hiện tại. Nếu không có thông tin này, một số quốc gia từ chối chấp nhận hộ chiếu hoặc từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Nhiều quốc gia thậm chí không cấp hộ chiếu cho công dân của họ đi du lịch quốc tế nếu POB bị bỏ trống.

Lý do là thiếu POB bị xem là mối đe dọa an ninh. POB, cùng với Tên, Họ, Ngày sinh (date of birth - DOB), thông tin sinh trắc học (dấu vân tay, nhóm máu, đặc điểm khuôn mặt) được kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quốc tế và có thể được so sánh với thông tin của những kẻ tình nghi và khủng bố đã được biết đến.