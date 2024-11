Tại sao không nên sạc đầy pin xe điện?

Theo nghiên cứu, pin xe điện có hiệu suất và tuổi thọ tốt nhất khi mức sạc 20-80%, ngoài ra thời gian sạc từ 80% lên 100% khá lâu. Do vậy, các chuyên gia đưa ra lời khuyên nên rút dây cắm sạc pin cho xe điện khi đã đạt 80%. Cho dù là pin điện thoại, laptop hay pin ô tô điện thì việc sạc đầy 100% pin đều sẽ ảnh hưởng xấu tới pin. Việc thường xuyên sạc pin đầy 100% sẽ khiến khả năng lưu trữ tối đa của pin giảm nhanh hơn mức bình thường. Đó cũng là lý do khiến các nhà sản xuất ô tô luôn chú trọng phát triển phần mềm quản lý pin. Phần mềm này cho phép người sử dụng có thể dễ dàng cài đặt mức sạc tối đa cho mỗi lần sạc.

Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sạc pin xe điện đến 80%. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, khi pin xe bị xả hoàn toàn xuống mức 0% sẽ khiến pin gặp nhiều rủi ro, thậm chí có thể bị hỏng, bị chai. Các chuyên gia dẫn chứng, trong chu kỳ bình thường, quá trình sunfat hóa sẽ tích tụ các tinh thể chì trên bề mặt tấm chì của pin. Tuy nhiên sự tích tụ này chỉ là tạm thời và sẽ bị đảo ngược khi pin được sạc lại. Nếu pin bị xả hoàn toàn tới 0%, các tinh thể chì sunfat sẽ kết tinh và bám chặt trên bề mặt của pin, khiến pin bị giảm khả năng lưu trữ năng lượng nhanh hơn. Tuy nhiên may mắn là pin hiện nay đều được thiết kế để duy trì mức đệm từ 5% đến 10%. Nghĩa là khi nhìn vào thông báo trên màn hình pin, pin còn 0% nhưng thực tế pin chưa kiệt hoàn toàn. Để tăng tuổi thọ của pin, tốt nhất nên duy trì mức sạc bắt đầu từ 20% đến 80%. Mức sạc này vừa duy trì trạng thái hoạt động của pin vừa đảm bảo phạm vi di chuyển của xe. Khi sạc xe điện, dù sạc bằng ổ điện dân dụng hoặc trụ sạc nhanh, công suất sạc sẽ giảm đáng kể khi pin đầy khoảng 80%. Trên mức dung lượng pin này, việc sạc sẽ tự động chuyển sang trạng thái sạc chậm nhằm tránh tình trạng pin bị quá nhiệt và gây ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Chính vì thế, thời gian sạc từ 20% lên 80% có thể nhanh hơn so với 80% lên 100%. Để giữ cho pin xe duy trì trạng thái hoạt động tốt hãy nhớ 4 nguyên tắc sau: - Sạc ở mức từ 20% đến 80% - Tránh sạc đầy pin đến 100% - Tránh để pin cạn về mức 0% - Duy trì độ xả sâu dưới 50% Theo VTC News