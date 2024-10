Tại sao không nên lau màn hình máy tính bằng giẻ ướt?

Các chuyên gia khuyên không nên lau màn hình máy tính bằng giẻ ướt, liệu sai lầm này có thể gây những tổn hại gì cho thiết bị? Vệ sinh máy tính là việc cần làm thường xuyên để bảo đảm máy luôn vận hành tốt, trong đó màn hình cũng là bộ phần cần được lưu ý đặc biệt. Làm sạch máy tính không đơn giản như làm sạch những vật dụng khác, chỉ cần sai cách là sẽ khiến máy dễ bị hỏng hóc, giảm tuổi thọ. Không nên lau màn hình máy tính bằng giẻ ướt, vì sao? Không nên lau màn hình máy tính bằng giẻ ướt là một trong những lưu ý quan trọng trong việc bảo quản thiết bị này. Màn hình máy tính rất nhạy cảm, đặc biệt là các loại màn hình LCD hoặc LED, được cấu tạo từ các lớp kính, nhựa và màng hiển thị rất mỏng. Chúng không chỉ dễ tổn thương do va chạm vật lý mà còn rất nhạy cảm với nước và độ ẩm. Khi lau màn hình bằng giẻ ướt, bạn vô tình tạo ra cơ hội cho nước xâm nhập các khe hở nhỏ xung quanh màn hình. Chỉ một lượng nước nhỏ từ giẻ ướt lọt vào các cổng kết nối hoặc mạch điện cũng có thể làm màn hình bị nhấp nháy, chập chờn. Màn hình máy tính thường có các viền nhựa, khe hở giữa màn hình và khung viền không khít hoàn toàn. Khi nước thấm vào những khe hở này, nó có thể xâm nhập các linh kiện điện tử bên trong, dẫn đến nguy cơ hư hỏng các mạch điện tử, gây ra hiện tượng chập mạch hoặc làm giảm tuổi thọ của màn hình. Những hư hại này không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay lập tức. Theo thời gian, nó có thể làm màn hình xuất hiện các vệt đen, điểm chết hoặc thậm chí gây hỏng hoàn toàn. Việc dùng giẻ ướt để lau màn hình máy tính có thể gây hỏng hóc các linh kiện bên trong. (Ảnh: Science) Thêm vào đó, nước có thể làm ôxy hóa các linh kiện điện tử. Khi tiếp xúc với các bề mặt kim loại, nước thúc đẩy quá trình gỉ sét, làm giảm hiệu quả hoạt động của màn hình và thậm chí gây hỏng hóc vĩnh viễn cho các bộ phận bên trong. Ngoài ra, dùng giẻ ướt thấm các chất tẩy rửa thông thường để lau chùi màn hình máy tính cũng là sai lầm nghiêm trọng. Các chất tẩy rửa mạnh thường chứa cồn, ammonia hoặc hóa chất khác, có thể làm hỏng lớp phủ chống phản chiếu của màn hình. Màn hình máy tính thường được phủ một lớp mỏng để chống lóa và bảo vệ bề mặt khỏi trầy xước. Dưới tác dụng của các hóa chất tẩy rửa, lớp phủ này có thể bị ăn mòn, làm màn hình mất đi tính năng bảo vệ ban đầu, dễ bị trầy xước, bám bụi và lóa sáng khi sử dụng. Hơn nữa, khi lau màn hình máy tính bằng giẻ ướt, nếu giẻ không được vắt khô đúng cách, bạn sẽ để lại các vết nước, sọc và dấu vân tay, không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm giảm chất lượng hiển thị hình ảnh. Việc lau không đúng cách cũng có thể tạo ra các vết xước nhỏ, dần dần làm hỏng bề mặt kính của màn hình máy tính. Đó là lý do tại sao bạn không nên lau màn hình máy tính bằng giẻ ướt. Để giữ cho màn hình máy tính luôn sạch sẽ, thay vì dùng khăn ướt, bạn nên chuẩn bị một miếng khăn mềm hoặc khăn lau chuyên dụng. Trên thị trường có nhiều loại dung dịch vệ sinh được thiết kế đặc biệt để bảo vệ màn hình máy tính, không chứa cồn hoặc các chất tẩy mạnh. Bạn có thể dùng khăn mềm lấy dung dịch này để làm sạch màn hình mà không lo làm hỏng lớp phủ hoặc các linh kiện bên trong. Tuyệt đối không nên phun trực tiếp dung dịch lên màn hình để tránh chất lỏng, hơi ẩm thấm vào các khe hở của máy tính. Bạn hãy phun dung dịch lên khăn, nhưng phải đảm bảo rằng khăn chỉ ẩm nhẹ, không ướt đẫm, sau đó lau nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để không tạo đường kẻ sọc. Bạn nên dùng khăn mềm hoặc khăn lau chuyên dụng. (Ảnh: Real Simple) Bạn nên tắt màn hình máy tính và để nó nguội hoàn toàn trước khi lau. Điều này không chỉ giúp bạn nhìn rõ hơn các vết bẩn mà còn đảm bảo an toàn, tránh để nước tiếp xúc với màn hình đang nóng, gây hư hỏng. Nên vệ sinh màn hình máy tính định kỳ, khoảng một đến hai tuần một lần để tránh bụi bẩn tích tụ quá nhiều. Việc làm sạch thường xuyên giúp máy tính duy trì chất lượng hiển thị của màn hình và tránh những hư hỏng không đáng có. Những điều cần tránh khi vệ sinh màn hình máy tính Ngoài việc không nên sử dụng giẻ ướt lau màn hình máy tính, bạn cần lưu ý: - Không sử dụng các chất tẩy rửa gia dụng: Các sản phẩm tẩy rửa thông thường có thể chứa hóa chất gây hại cho màn hình. Chỉ nên sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng cho màn hình máy tính. - Không ấn mạnh khi lau: Màn hình máy tính rất mỏng và dễ hư hại nếu bị tác động mạnh. Khi lau, hãy ấn nhẹ nhàng và đều lên khăn, chỉ dùng lực vừa đủ để khăn tiếp xúc với màn hình máy tính, không ấn mạnh ngón tay lên khăn hoặc màn hình. - Không sử dụng vật cứng để loại bỏ vết bẩn: Nếu có các vết bẩn cứng đầu, đừng dùng móng tay hoặc bất kỳ vật cứng nào để cạo bỏ. Điều này có thể gây ra các vết xước nghiêm trọng. Hãy kiên nhẫn và sử dụng dung dịch vệ sinh màn hình máy tính phù hợp để loại bỏ vết bẩn. Theo VTC News