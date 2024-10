Tại sao đồng hồ đo tốc độ hiển thị vận tốc tối đa cao hơn khả năng chạy của xe?

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao hầu hết các mẫu xe không thể đạt được vận tốc tối đa ghi trên đồng hồ đo tốc độ? Theo chuyên gia, các nhà sản xuất linh kiện đồng hồ luôn để số đo tốc độ trên bảng đồng ô tô cao hơn hẳn với tốc độ tối đa thực tế của xe bởi hai lý do sau đây: - Bảng đồng hồ được sản xuất và lắp đặt rộng rãi trên nhiều loại ô tô, một phần để giảm chi phí cũng như thời gian sản xuất. Nhiều hãng xe đều lựa chọn sử dụng đồng hồ công tơ mét được sản xuất hàng loạt thay vì tự chế tạo linh kiện riêng cho từng mẫu xe, vì vậy không phải mẫu xe nào cũng có thể chạy ở tốc độ tối đa được ghi trên đồng hồ công tơ mét ô tô. - Đồng hồ công tơ mét xe được thiết kế như vậy vì lý do đồng hồ hiển thị cao, người lái sẽ chú tâm hơn trong việc điều khiển xe. Nếu tốc độ tối đa của một chiếc xe là 140 km/h, người lái thường không kiểm soát và tăng tốc để đạt đến ngưỡng tốc độ đó. Ngược lại nếu bảng đồng hồ hiển thị ngưỡng cực đại là 240km/h, người lái sẽ chú ý và có xu hướng kiểm soát tốc độ chỉ bằng 1/3 đến 1/2 tốc độ hiển thị trên xe. Vì vậy để tránh việc lái xe quá tốc độ, hầu hết các quốc gia đều quy định số đo trên bảng đồng hồ công tơ mét không bao giờ được thấp hơn tốc độ thực. Đồng hồ đo tốc độ hiển thị vận tốc tối đa thường cao hơn khả năng chạy của xe. (Ảnh minh họa: Internet) Một số quốc gia có quy ước đồng hồ công tơ mét như sau: - Tạ Mỹ, tiêu chuẩn đồng hồ cho các mẫu xe vận tải có thể sai số tối đa 8km/h khi xe di chuyển với tốc độ thực 80km/h. Trong quá trình sử dụng, nếu xe được nâng cấp kích thước lốp có thể khiến đồng hồ tốc độ hiển thị không chính xác. - Tại Anh, quy ước đồng hồ đo tốc độ dựa trên tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, theo đó tốc độ hiển thị không bao giờ thấp hơn tốc độ thực của xe và không quá 110% so với tốc độ thực của xe. Nếu xe đang di chuyển tốc độ 64 km/h, đồng hồ sẽ hiển thị mức tốc độ 64 km/h - 70 km/h. - Tại Australia, quy định mức tốc độ hiển thị trên bảng đồng hồ ô tô chênh lệch khoảng 10% tốc độ thực cộng thêm 4km/h ở tốc độ thử nghiệm. Nếu xe đang chạy tốc độ thực 100 km/h thì đồng hồ tốc độ sẽ hiển thị ở mức 100 km/h - 114 km/h. Tất cả các mẫu ô tô nhập khẩu vào quốc gia này đều phải tuân thủ quy tắc này). Minh Đức(Tổng hợp)