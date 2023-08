Tại sao chưa thể xét xử vụ đại gia Đức An kiện siêu mẫu Ngọc Thúy?

Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An làm đơn khởi kiện đến tòa.

Quá trình giải quyết, ông An có thay đổi so với yêu cầu khởi kiện ban đầu. Cụ thể, ông rút lại yêu cầu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự 7 ôtô và một xe máy. Lý do là, các căn biệt thự này Ngọc Thúy không đứng tên mà nhờ người khác rồi chuyển nhượng tiếp. Ông muốn rút các yêu cầu này để vụ án nhanh chóng được tòa giải quyết, kết thúc.

Cạnh đó, ông An cũng bổ sung đơn khởi kiện. Theo đó, ông yêu cầu Ngọc Thúy trả lại hơn 422 triệu đồng và 447.000 USD (tổng cộng hơn 10 tỷ đồng) trong 3 tài khoản ngân hàng do cô đứng tên và 67,8 tỷ đồng là tiền Ngọc Thúy thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung quận 1 trong nhiều năm qua.

Phía Ngọc Thúy có đơn phản tố đối với yêu cầu khởi kiện của chồng cũ, gửi lên TAND TPHCM.

Ông An không đồng ý với yêu cầu phản tố của phía Ngọc Thúy về việc đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trị giá hơn 39 tỷ đồng.