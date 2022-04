Tại sao cấy mỡ ngực có thể tử vong?

Phương pháp cấy mỡ ngực được nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo.

Ông chia sẻ, hiện nay, hút mỡ, cấy mỡ vùng ngực hiện được nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo nhìn tưởng rất đơn giản. "Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản!"

Một bác sĩ thẩm mỹ TP.HCM chia sẻ, kỹ thuật cấy mỡ tự thân không được áp dụng với người có rối loạn đông máu nặng, đang dùng thuốc chống đông, có bệnh lý về máu. Ngoài ra, cần thận trọng với người bị bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch….

“Bệnh nhân phải được khám sức khỏe, xét nghiệm và đánh giá đầy đủ để loại trừ các nguy cơ, đảm bảo an toàn cho cuộc mổ mới thực hiện”.

Trước khi xảy ra sự cố y khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ KangNam Sài Gòn ngày 20/4, một phụ nữ cũng tử vong sau nâng ngực tại Bệnh viện 1A (quận Tân Bình) vào ngày 18/3. Quá trình phẫu thuật đặt túi ngực, bệnh nhân bất ngờ tràn khí khoang màng phổi, sau đó ngưng tuần hoàn hô hấp.

Năm 2021, cũng trên địa bàn quận Tân Bình, một phụ nữ hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo sau đó tử vong. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận, người bệnh tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng. Bệnh nhân có cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi.

Linh Khuê