Tại sao BMP-3ME là xe chiến đấu bộ binh hàng đầu thế giới?

Kế thừa truyền thống phát triển vũ khí của Liên Xô, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và biến thể nâng cấp BMP-3ME đang được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) sở hữu hệ thống vũ khí mạnh mẽ hàng đầu thế giới kết hợp với khung gầm bánh xích đa dụng. Điểm nhấn quan trọng nhất của xe chiến đấu bộ binh BMP-3ME chính là các loại hỏa lực tích hợp mạnh mẽ, gồm pháo chính 2A70 cỡ 100mm, pháo đồng trục 2A72 cỡ 30mm, súng máy song song PKT cỡ 7,62mm, cùng 2 cụm súng máy đặt hai bên thân xe. Ngoài ra, BMP-3ME có khả năng bắn tên lửa 3UBK10 qua nòng pháo chính để tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5km. Hỏa lực cung cấp từ hệ thống vũ khí trên xe BMP-3ME tương đương với xe tăng chiến đấu chủ lực và có đủ khả năng áp chế bộ binh đối phương hay phá hủy các công sự kiên cố. Hệ thống điều khiển hỏa lực tăng cường khả năng bao quát toàn cảnh chiến trường theo thời gian thực một cách chính xác nhất cho kíp xe. Hệ thống quan sát, bao gồm module quang - ảnh nhiệt đáp ứng khả năng tác chiến bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3ME trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Cụm chiến đấu của xe chiến đấu bộ binh BMP-3ME. Cửa đổ quân của xe chiến đấu bộ binh BMP-3ME. Xe có kíp lái 3 người và có thể chở theo 7 binh sĩ cùng trang bị đầy đủ. Điểm khác biệt khi đổ quân của xe chiến đấu BMP-3ME là do động cơ đặt ở phần đuôi xe nên khi lính đổ bộ rời xe phải mở cửa ở sập ở phía sau tháp pháo, thay vì ở đuôi xe như các loại BMP-1 và 2. Xe được trang bị hệ thống phòng chống sinh hóa hạt nhân NPC giúp phương tiện hoạt động trong chiến tranh hủy diệt hàng loạt. Một tính năng quan trọng của BMP-3 so với các xe chiến đấu bộ binh khác là góc nâng, hạ nòng lớn lên tới 60 độ, trong khi pháo của xe tăng chỉ có góc nâng tối đa là 13 độ, qua đó giúp xe có lợi thế lớn trong tác chiến đô thị hoặc trong môi trường đồi núi chật hẹp. Hệ thống động lực của BMP-3 dựa trên động cơ diesel UTD-29M công suất 500 mã lực, tốc độ tối đa 72km/giờ, tốc độ bơi 10km/giờ. Xe có dự trữ hành trình khoảng 600km trên đường bằng và khoảng gần 500km ở điều kiện dã chiến. Xe BMP-3ME được trang bị hộp số thủy lực và không có bàn đạp ly hợp giúp việc điều khiển phương tiện đơn giản hơn rất nhiều. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nguồn: tổng hợp/qdnd.vn Xe có trọng lượng 18,7 tấn, thân xe được làm từ hợp kim nhôm bọc thép chịu được đạn xuyên giáp 30mm ở bán cầu trước và đạn xuyên 14,5mm ở hai bên thân xe. Đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, BMP-3ME được gia cố thêm bằng các lớp giáp thép gia cường và lồng thép để bảo vệ phương tiện khỏi các loại đạn chống tăng vác vai, tên lửa chống tăng. Việc tích hợp lớp bảo vệ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ tính năng kỹ chiến thuật vốn có nào của xe. Theo đánh giá của giới chuyên gia, xe chiến đấu bộ binh BMP-3ME là sự kết hợp hài hòa của tính cơ động, sự an toàn và hỏa lực. Trên khung gầm xe BMP-3, Nga đã phát triển nhiều loại phương tiện chiến đấu khác nhau như pháo tự hành, xe mang tên lửa chống tăng tự hành và biến thể sửa đổi cho lực lượng hải quân đánh bộ. TUẤN SƠN (tổng hợp)