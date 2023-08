Tài sản giảm 11 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 58 người giàu nhất thế giới

Thông tin “quả bom nợ” Evergrande của Trung Quốc - nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ đã khiến tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường.

Trên thực tế, gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản Việt Nam có những tín hiệu hồi phục khá mạnh mẽ sau đợt sốc về thanh khoản trong năm 2022 và đầu năm 2023.