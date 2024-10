Tài sản các đại gia ngân hàng 'bốc hơi' trăm tỉ dù kết quả kinh doanh tăng vọt

Tuần qua, cổ phiếu của một số ngân hàng như Eximbank, ACB, Techcombank gây chú ý khi giảm điểm khá mạnh dù vừa báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc. Tuần giao dịch chứng khoán vừa qua, thị trường liên tục có những phiên lao dốc mạnh, VN-Index mất tới hơn 32 điểm so với cuối tuần trước, xuống còn 1.252 điểm. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng tác động tiêu cực nhất tới thị trường chung dù báo cáo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm của các ngân hàng đều tích cực. Cổ phiếu ngân hàng sụt giảm cũng "thổi bay" hàng trăm tỉ đồng tài sản của nhiều đại gia trong ngành này. Trong số đó, giảm mạnh nhất là cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khi tuần qua không có phiên tăng điểm, giảm 4,6% dù vừa báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm khả quan, đạt 15.334 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,1% so với năm trước. Theo đó, giá trị 153 triệu cổ phiếu ACB (tương đương 3,4% vốn) của "soái ca" Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, "bốc hơi" hơn 184 tỉ đồng, xuống còn 3.809 tỉ đồng. Cổ phiếu EIB của Eximbank bất ngờ lao dốc trong 2 phiên cuối tuần dù vừa báo lãi ngàn tỉ đồng Nguồn: Fireant Xếp sau là cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) giảm gần 4% so với phiên giao dịch cuối tuần trước, xuống còn 23.500 đồng/cổ phiếu dù báo cáo lợi nhuận trước thuế 22.800 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, gần chạm ngưỡng 1 tỉ USD. Kéo theo đó, giá trị hơn 1 tỉ cổ phiếu TCB do Công ty CP Tập đoàn Masan của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang, cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu "khủng" nhất tại ngân hàng này giảm hơn 950 tỉ đồng, xuống mức 24.450 tỉ đồng. Trong khi đó, dù trong tuần qua tăng 7,2% nhưng cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) - đơn vị vừa báo lãi 9 tháng đầu năm 2024 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.712 tỉ đồng đã gây chú ý trong phiên cuối tuần khi có hai phiên liên tiếp giảm điểm, từ 21.600 đồng xuống 20.850 đồng/cổ phiếu (tương đương 3,47%). Theo đó, giá trị 187 triệu cổ phiếu EIB (tương đương hơn 10% vốn) do cổ đông lớn nhất của Eximbank là Công ty CP Tập đoàn Gelex nắm giữ "bốc hơi" 141 tỉ đồng, xuống còn gần 3.900 tỉ đồng.