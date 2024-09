Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 3 mẹ con chết thảm: Tài xế vượt ẩu lĩnh án

Khi đi đến đoạn Km 48 + 200 đoạn qua thôn Đông Thái (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền), ông Phan Đình Kiều điều khiển ô tô chạy trên làn đường bên phải, phía trước làn đường bên trái có ô tô đầu kéo BKS: 63C - 136.59 kéo theo rơ moóc BKS: 63R - 002.27 do anh Huỳnh Văn D. cầm lái, chạy cùng chiều.

Tuy nhiên, ông Phan Đình Kiều vẫn lái ô tô tăng tốc độ lên đến 84,86km/giờ, vượt lên phía bên phải xe đầu kéo. Do vượt không đảm bảo an toàn nên phần sau phía bên trái ô tô BKS: 36A - 485.67 va vào phần đầu bên phải của xe đầu kéo: BKS 63C - 136.59 rồi mất lái, lật quay vòng văng sang làn đường của xe ngược chiều va vào đầu ô tô tải BKS: 63H - 005.68 do anh Lâm Thanh T. điều khiển.