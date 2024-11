Tai nạn thương tâm khiến 3 người chết do Google Maps dẫn đường

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào cuối tuần vừa qua tại Faridpur, Uttar Pradesh (Ấn Độ) mà nguyên nhân từ chỉ đường sai trên Google Maps. Chiếc ô tô được dẫn đường bằng GPS trên Google Maps đã lao xuống một dòng sông ở độ cao 15 mét từ một cây cầu bị hư hỏng. Chiếc xe di chuyển từ Bareilly đến Dataganj ở quận Badaun để ăn cưới. Vụ việc đã khiến ba người, trong đó có hai anh em, thiệt mạng. Theo thông tin từ cảnh sát, cây cầu đã bị sập một phần do lũ lụt vào đầu năm nay, nhưng sự thay đổi này chưa được cập nhật trên hệ thống GPS. Cảnh sát địa phương cho biết tài xế đã không hề hay biết điều này và không nhận ra rằng cây cầu không an toàn. Phản hồi của Google về vụ việc Google đã phản hồi về vụ tai nạn, khẳng định rằng họ đang hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra. Đồng thời, đại diện công ty cũng gửi lời “chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình của các nạn nhân”. Chiếc xe Wagon R đã được dân làng phát hiện và đưa ra khỏi sông Ramganga, nhưng cả 3 nạn nhân đều đã tử vong trong xe. Gia đình các nạn nhân cho biết họ đã dựa vào Google Maps để tìm đường và đã chỉ trích chính quyền vì cây cầu chưa được sửa chữa và không có rào chắn cảnh báo. Họ yêu cầu thẩm phán quận có hành động đối với những người chịu trách nhiệm để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Cảnh sát địa phương nhấn mạnh: “Việc không có rào chắn an toàn hoặc biển báo cảnh báo trên cây cầu đang thi công đã làm tăng thêm nguy hiểm, điều này dẫn đến tai nạn chết người”. Được biết, hai trong số các nạn nhân đã được xác định là Vivek Kumar và Amit đến từ Farrukhabad. Cảnh sát hiện đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân thứ ba.