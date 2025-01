Tai nạn liên hoàn tại quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, 13 người thương vong

Chiếc xe khách đang chạy trên quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa thì va chạm liên tiếp với 2 chiếc xe tải khiến 1 người chết, 12 người bị thương. Sáng 19/1, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách khiến 1 người chết, nhiều người bị thương tại xã Ninh An. Theo Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa, khoảng 7h50 cùng ngày, tại km1412+200 trên tuyến quốc lộ 1, thuộc xã Ninh An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải BKS 78H-010.98 và xe khách BKS 79B-018.34 đi hướng Nam - Bắc. Hiện trường vụ tai nạn. Sau khi va chạm, xe khách lao qua làn đường hướng Bắc - Nam bị xe container BKS 36H-027.13 tông vào. Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 12 người bị thương. Theo bác sĩ trần Ngọc Luận - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa, đơn vị tiếp nhận 12 bệnh nhân trong vụ tai nạn sáng nay, có 8 bệnh nhân nặng. Trong đó tài xế xe tải 27 tuổi gãy 2 xương cẳng chân, chấn thương đầu; tài xế xe khách, nam 32 tuổi, gãy xương đòn, chấn thương sọ não. 3 chiếc xe bị hư hỏng sau va chạm. Tại hiện trường 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Vị trí xảy ra tai nạn tại điểm mở dải phân cách, trên đoạn đường thẳng, bằng phẳng, mặt đường êm thuận, đường có 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp), hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, thời tiết khô ráo, nằm ngoài khu đông dân cư. Đoạn tuyến do Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa quản lý, khai thác. MINH MINH