Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 1 người tử vong

Sáng 12/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 1 người tử vong.

Theo đó, 6h45 cùng ngày, tại Km 128 + 600 đoạn qua cầu Ngòi Gùa (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô: xe tải mang BKS 24C - 060.XX do anh L.T.H. (SN 1968, trú tại Lào Cai) điều khiển; xe tải BKS 88C - 247.XX do anh L.T.A. (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển; ô tô bán tải BKS 29C -878.XX do anh Đ.V.Q. (SN 1981, trú tại Thái Bình) cầm lái, trên xe còn có chị V.T.L. (SN 1985, trú tại Nam Định).