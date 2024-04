Tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương: Bắt 12 thanh niên

Ngày 6/4, Công an TP Dĩ An thông tin, đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 12 thanh niên để điều tra về các hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"

Theo thông tin ban đầu, tối 2/4, Công an TP Dĩ An tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu tội phạm Giết người, Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố Đông B (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Dĩ An đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ nhóm thanh niên gây ra vụ việc.