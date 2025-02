Tai nạn 3 người tử vong ở Phú Yên: Thủ tướng yêu cầu kiểm tra sức khỏe lái xe

Chủ tịch tỉnh Phú Yên trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập. Đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của nhà xe Tân Kim Chi, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có). Lãnh đạo TPHCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Lưu ý, xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe trong vụ tai nạn nêu trên.