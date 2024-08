'Tài mới' tự lái ôtô đi chơi lễ 2/9: Cần lưu ý gì để có chuyến đi suôn sẻ?

Do đó, khi chuyển qua các tỉnh, thành phố mới với những đoạn đường chưa từng đi qua cần phải quan sát kỹ các biển báo chỉ dẫn, điều này giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn cũng như tránh được việc vi phạm luật giao thông.

Do vậy, nếu tài xế muốn dừng xe nên thay vì phanh gấp cần giảm tốc độ trước rồi chuyển làn và rà phanh từ từ hoặc nhấp nhả phanh để cảnh báo, cách này an toàn hơn so với đạp phanh đột ngột và cũng sẽ an toàn hơn.

Ngoài ra, các tài xế cũng cần chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi lái xe đường dài. Chúng ta cần chấp nhận và tránh tranh giành ưu tiên với những tài xế không tuân thủ quy tắc. Trên cao tốc và đường trường, không bám đuôi xe phía trước để tránh tai nạn.

Một vấn đề nữa mà các bác tài mới cần lưu ý đó là không nên quá lạm dụng hệ thống hỗ trợ lái (Cruise Control). Mặc dù tính năng này sẽ giúp người lái xe thoải mái và tiết kiệm một chút nhiên liệu thế nhưng nếu lơ là, không tập trung quan sát có thể sẽ xảy ra nguy hiểm khi gặp tình huống bất ngờ trên đường.

Đồ cứu hộ cần mang theo

Dù hành trình dài hay ngắn, thì việc chuẩn bị một số đồ cứu hộ là điều nên làm khi trong những chuyến đi.

Tài xế nên mang một số vật dụng cứu hộ cần thiết đề phòng các trường hợp rủi ro xảy ra. (Ảnh nguồn: Utires.com)

Anh Nam cho biết một những vật dụng cần thiết chuẩn bị trên xe là lốp dự phòng, dây kích ắc quy, bơm lốp điện mini, hộp dụng cụ cầm tay… Những vật dụng này sẽ giúp tài xế có thể tự mình xử lý khi gặp các sự cố đơn giản như thủng lốp, ngừng hệ thống điện… giữa đường mà chưa tìm được sự trợ giúp.

Bên cạnh đó, để cẩn thận hơn tài xế có thể chuẩn bị một số vật dụng khác như áo mưa cá nhân, hộp dụng cụ y tế chứa một số thuốc cảm, ho, giảm đau và các thứ như băng cá nhân, bông y tế… sẽ giúp những người trong hành trình phòng được một số bệnh khi đi xa.

“Các tài xế nên chia làm nhiều nhóm chứa trong một hộp nhựa rồi dán giấy ghi rõ mục đích sử dụng để khi cần sẽ dễ tìm hơn. Những dụng cụ nêu trên đều mang những kích thước khá nhỏ nên không phải lo sẽ bị chiếm diện tích trên xe,” anh Nam nói./.