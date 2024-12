Tác hại khi sử dụng dầu nhớt ô tô cho xe máy

Nhiều chủ xe tận dụng dầu nhớt ô tô thừa sau mỗi lần bảo dưỡng cho xe máy, tuy nhiên điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Nhớt (dầu bôi trơn) ô tô và nhớt xe máy có sự khác nhau về tính chất, cấu trúc. Mỗi loại sẽ phù hợp với yêu cầu của từng loại động cơ. Theo các chuyên gia kỹ thuật, về cơ bản, sử dụng dầu nhớt ô tô cho xe máy có thể chấp nhận được nhưng chỉ nên dùng tạm thời, trong tình huống cần thay khẩn cấp. Về lâu dài, dùng nhớt ô tô cho xe máy có thể mang đến những rủi ro khó lường. Rủi ro lớn nhất khi dùng dầu nhớt ô tô cho xe máy là hệ thống truyền động không được bôi trơn đầy đủ. Lúc này, các bánh răng bên trong mòn nhanh hơn do ma sát. Nếu tiếp tục dùng sai cách sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng. (Ảnh minh họa) Công dụng lớn nhất của các loại dầu nhớt ô tô là bôi trơn các bộ phận bên trong, giảm lực ma sát giữa các chi tiết bánh răng kim loại, piston với xy lanh...Trong khi đó với xe máy, dầu nhớt thường có thêm nhiệm vụ làm mát và bôi trơn hộp số. Do đó, dầu xe máy có mức độ nhớt cao, ma sát lớn hơn so với dầu ô tô. Hơn nữa, với đặc thù khối động cơ dung tích lớn, dầu nhớt ô tô thường pha chế nhiều chất phụ gia tẩy rửa, hàm lượng tro sunfat trong dầu cao hơn nên dễ tạo ra nhiều cặn hơn so với dầu xe máy. Với đặc tính này, dầu nhớt ô tô dùng cho xe máy sẽ làm cho động cơ xe máy hoạt động không đúng với công suất, máy yếu hơn. Hơn nữa, chất phụ gia có thể tạo thêm cặn bám trên rãnh piston và đường ống va, gây thủng và cháy linh kiện. Bên cạnh đó, dầu nhớt ô tô sinh ra nhiều tro nên khi sử dụng một thời gian trên xe máy sẽ khiến máy nóng nhanh hơn, làm mất tác dụng của dầu. Lâu dần sẽ làm hư hỏng động cơ của xe. Độ nhớt và đặc tính ma sát thấp trong dầu ô tô thấp nên không giúp bôi trơn ly hợp ướt đúng cách. Do đó, nếu dùng dầu ô tô cho xe máy sẽ khiến ly hợp không hoạt động đúng yêu cầu. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng nhớt ô tô cho xe máy. Trường hợp không có dầu xe máy, có thể sử dụng dầu nhớt ô tô tạm thời, sau đó thay dầu xe máy chuyên dụng để hạn chế rủi ro. Minh Phương(tổng hợp)