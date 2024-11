Tác giả Việt bức xúc vì câu thơ nổi tiếng 'Uống lầm một ánh mắt - Cơn say theo nửa đời' bị lấy làm tựa đề truyện ngôn tình Trung Quốc

Nhà báo Trần Vương Thuấn đã lên tiếng đính chính câu thơ nổi tiếng: "Uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời" là của anh, chứ không phải của bất kỳ tác giả ngôn tình Trung Quốc nào. Trên Facebook cá nhân, nhà báo, tác giả Trần Vương Thuấn khẳng định hai câu thơ nổi tiếng này nằm trong bài thơ Treo Tình của anh, viết dưới bút danh Thục Linh. Bài thơ được báo Tuổi Trẻ đăng năm 2004 và bản lưu đến hiện tại. Lâu nay, khi câu nói trending này được lưu truyền và sản sinh nhiều dị bản, bị bóp méo trong một bài hát, lẫn được ứng dụng vào các tình huống khác nhau, nhà báo thường chỉ "gãi đầu cười" bởi anh cho rằng nhìn điều mình viết ra đi quá khỏi tưởng tượng, hình dung của mình cũng là một trải nghiệm hay. Nhưng lần này anh quyết định lên tiếng, sau khi 2 câu này được dịch giả và nhà xuất bản sử dụng làm tựa đề cho bản dịch một truyện ngôn tình Trung Quốc, khiến nhiều độc giả có thể nhầm tưởng đó là thơ gốc của chính tác giả Trung Quốc. Với tư cách là tác giả 2 câu thơ trên, anh Thuấn không đồng ý cho việc sử dụng sản phẩm của anh làm tựa đề cuốn sách. Lý do anh đưa ra là việc này có thể khiến 2 câu trên thời gian tới, sau khi mất sở cứ, sẽ trở thành của chính tác giả Trung Quốc ấy. Bài thơ Treo Tình được đăng trên báo Tuổi Trẻ năm 2004. Lý giải tên sách từ phía nhà xuất bản. Anh nói: "Hai câu thơ có thể không có giá trị gì nhiều, nhưng tôi không thích chúng bỗng thuộc về một tác giả Trung Quốc!" "Tôi không có ý định kiện cáo pháp lý gì, nhưng nếu tôi không viết điều này ra, thì vài năm nữa, nghe người trẻ nào đó nói "một tác giả Trung Quốc viết 'uống nhầm một ánh mắt'", chắc tôi sẽ rất giận mình vì đã im lặng gãi đầu cười". Sự việc nói trên thu thú đông đảo sự chú ý của dư luận mạng xã hội. Ngay lập tức, phía nhà xuất bản cuốn sách đã chính thức lên tiếng thừa nhận lỗi sai trong vấn đề này. Theo Amun Book, biên tập viên đã đặt tên sách theo ý thơ trên mạng, và có chú thích về nguồn gốc câu thơ vào trang đầu. Tuy nhiên, chú thích này lại dẫn nguồn câu thơ "Uống nhầm một ánh mắt - Cơn say theo cả đời – Thương thầm một nụ cười – Cả một đời phiêu lãng", vốn cũng là một "tác phẩm đạo" khác của "Treo tình". Amun Book đã chính thức xin lỗi công khai với anh Thuấn và cam kết sửa thông tin đầy đủ khi tác phẩm này được tái bản. Về phần mình, tác giả cũng cho biết chỉ muốn dừng câu chuyện ở đây và không có ý định kiện cáo gì thêm. "Mình biết làm sách là một ngành nhọc nhằn, những đòi hỏi cao hơn như thu hồi sách sẽ khiến cho công ty hoặc một vài cá nhân như biên tập viên gặp rắc rối về tài chính. Vậy thì không vui, vậy thì không thơ mấy! Nên mình nghĩ, đính chính, chú thích là đã đủ cho sự việc", anh Thuấn xác nhận.