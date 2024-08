Trong thời đại số, việc sử dụng báo in ngày càng giảm do sự tiện lợi của các phương tiện truyền thông trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen mua báo in để cập nhật tin tức. Sau khi đọc xong, những tờ báo cũ thường bị bỏ đi, chất đống trong góc nhà hoặc bị vứt vào thùng rác. Nếu biết những tác dụng không ngờ của báo cũ, chắc nhiều người sẽ không còn vứt bỏ mà sẽ lưu trữ để tận dụng nó.

Tác dụng không ngờ của báo cũ

Sau khi hoàn thành sứ mệnh cung cấp thông tin, những tờ báo cũ còn có thể đem đến nhiều lợi ích trong công việc gia đình.

Làm sạch cửa kính và gương





Báo cũ giúp chùi sạch mặt kính một cách nhanh chóng. (Ảnh: Pinterest)

Một trong những cách sử dụng báo cũ phổ biến nhất là dùng để lau chùi cửa kính và gương. Nhờ chất liệu giấy báo và mực in không thấm nước, báo cũ giúp lau sạch các bề mặt kính mà không để lại vết bẩn hay vết sọc.

Trước tiên, bạn phun một ít nước hoặc dung dịch lau kính lên bề mặt cần làm sạch, sau đó dùng tờ báo cuộn lại và lau nhẹ nhàng. Những vết bẩn và dấu vân tay sẽ nhanh chóng biến mất, để lại bề mặt kính sáng bóng và trong suốt.

Bảo quản thực phẩm