T-ARA và mối quan hệ khó nói với Hwayoung

Hwayoung “đạp đổ" sự nghiệp đỉnh cao của T-ARA

Năm 2009, T-ARA ra mắt và dần nổi lên như một hiện tượng châu Á. Thời điểm ấy, T-ARA được đánh giá như “phép màu từ công ty nhỏ". Âm nhạc bắt tai, các thành viên đồng đều về nhan sắc và tài năng đã nhanh chóng đưa T-ARA lên hàng ngũ những girlgroup hàng đầu gen 2, thậm chí cạnh tranh với cả nhóm nữ quốc dân SNSD.

Tại Việt Nam, fan Kpop hẳn thuộc nằm lòng những hit Roly Poly, Day By Day, We Were In Love,... T-ARA còn là một trong những nhóm gen 2 có fandom Việt đông đảo bậc nhất. Thế nhưng, sự nghiệp các cô gái điêu đứng chỉ vì một scandal bị khơi mào bởi chính Hwayoung.



Năm 2012, Hwayoung thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy, đặc biệt là khoảnh khắc ngồi xe lăn đã in đậm trong ký ức của người hâm mộ. Tháng 7 năm ấy, Hwayoung đơn phương rời nhóm khiến tin đồn bắt nạt lan rộng.

T-ARA bị fan quay lưng, dư luận tẩy chay, đưa một nhóm nhạc đang trên đỉnh cao thành “con ghẻ quốc dân". Suốt 5 năm sau sự kiện này, T-ARA hoạt động cầm chừng trong sự tấn công của antifan và lạnh lùng của công chúng.