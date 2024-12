Syria còn căng thẳng, vẫn chưa rõ Tổng thống Assad ở đâu

Lực lượng quân nổi dậy Syria hôm 8-12 tuyên bố lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, làm dấy lên nỗi lo về làn sóng bất ổn mới ở Trung Đông. Bộ Tư lệnh quân đội Syria trước đó thông báo với các sĩ quan rằng chính phủ của Tổng thống Assad đã kết thúc. Nhưng sau đó, quân đội Syria cho biết đang tiếp tục các hoạt động chống lại "các nhóm khủng bố" tại các thành phố lớn Hama và Homs và vùng nông thôn Deraa. Lực lượng phiến quân Syria hôm 8-12 tiến vào thủ đô Damacus. Ảnh: Al Jazeera Hai sĩ quan quân đội cấp cao cho biết Tổng thống Assad đã rời khỏi thủ đô Damascus đến một địa điểm không xác định vào sáng 8-12 khi phe nổi dậy tiến vào thủ đô mà không có dấu hiệu quân đội được triển khai. Đây là bước ngoặt đối với Syria, nơi bị nội chiến kéo dài hơn 13 năm tàn phá, làm chết hàng trăm ngàn người và buộc hàng triệu người phải tị nạn ở nước ngoài. Ông Assad ở đâu?

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar, một chiếc máy bay của Không quân Syria đã cất cánh từ sân bay Damascus vào thời điểm thủ đô được cho là đã bị phiến quân chiếm giữ. Chiếc máy bay ban đầu bay về phía vùng ven biển Syria nhưng sau đó đột ngột quay đầu khi ở bên trên TP Homs (khi đó do quân nổi dậy kiểm soát) và bay theo hướng ngược lại trong vài phút trước khi biến mất khỏi màn hình theo dõi. Hãng Reuters không thể xác định người trên máy bay. Hai nguồn tin Syria cho biết có khả năng rất cao là máy bay đã gặp nạn và ông Assad thiệt mạng. Lý do máy bay bất ngờ quay đầu và biến mất khỏi radar vẫn còn là một bí ẩn. "Nó biến mất khỏi màn hình radar, có thể thiết bị phát tín hiệu đã bị tắt nhưng tôi tin rằng khả năng lớn hơn là máy bay đã bị bắn hạ" - một nguồn tin Syria cho biết mà không giải thích thêm. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Bashar al-Assad đã ra đi". Theo ông Trump, nguyên nhân do "nước Nga không còn bảo vệ" ông Assad nữa. Nếu không đến Nga, Tổng thống Bashar al-Assad được cho là có thể nương náu ở các nước thuộc khối Ả Rập ở vùng Vịnh. Phản ứng của các nước

Bộ Ngoại giao Syria đưa ra tuyên bố cam kết đại diện cho tất cả công dân khi đất nước bắt đầu một chương mới. Bộ Ngoại giao Syria cho biết kỷ nguyên mới sẽ dựa trên "công lý và bình đẳng, nơi người dân đều được hưởng mọi quyền lợi và hoàn thành mọi nghĩa vụ". Trong khi đó, cộng đồng tình báo ở Israel, cũng như ở khu vực và phương Tây, được cho là đã rất ngạc nhiên trước tốc độ phiến quân chiếm được thủ đô Syria. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Syria và hy vọng Syria sẽ sớm ổn định trở lại. Theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ quán Nga cho hay các nhân viên của họ vẫn ổn và tiếp tục kêu gọi công dân Nga rời khỏi Syria.