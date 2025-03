SUV thuần điện của Toyota trình làng, dáng thể thao tham vọng hút giới trẻ

Hơn 2 năm kể từ màn trình làng sản phẩm ý tưởng bZ Compact SUV Concept, Toyota chính thức "vén màn" bản thương mại của nó mang tên C-HR+. Xe được định vị vào phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với các đối thủ như Skoda Enyaq Coupe, Volkswagen ID.5 và Peugeot E-3008 (Ảnh: Toyota).

C-HR+ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Nhật Bản, hướng đến nhóm khách hàng trẻ bằng kiểu dáng SUV lai coupe và tạo hình góc cạnh, cá tính. Phần đầu "Hammerhead" (đầu cá mập) tương tự Camry thế hệ thứ 9, đặc biệt là dải đèn định vị ban ngày kiêm xi-nhan dạng móc câu kết nối thanh trang trí đen bóng. Tuy nhiên, đèn pha Bi-LED lại nằm tách biệt trong cụm khe dẫn gió, trong khi nửa dưới vốn thuộc về lưới tản nhiệt gần như kín kẽ hoàn toàn, chỉ chừa lại hốc gió trung tâm dạng ma trận (Ảnh: Toyota).

Tổ hợp đường gân cắt xẻ ở hông xe và trên ốp babule đen to bản đã được "tiết chế" so với bản concept, song vẫn đảm bảo yếu tố độc đáo và tối ưu tính khí động học. Đường chân kính chếch nhẹ lên trên ngay vị trí tay nắm cửa ẩn ở trụ C. Mui xe màu đen tương phản (Ảnh: Toyota).