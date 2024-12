SUV điện hạng sang kén khách tại Việt Nam

Giá bán đắt đỏ, hạn chế trạm sạc, giới hạn quãng đường di chuyển khiến cho người dùng tại Việt Nam vẫn chưa thực sự mặn mà với SUV điện hạng sang. Ô tô thuần điện vẫn đang trong quá trình phát triển tại thị trường Việt Nam. Để giúp người dùng hiểu và dần làm quen với xe điện, các lựa chọn ở phân khúc này thường có mức giá dễ tiếp cận. Ở phân khúc xe điện phổ thông, VinFast đang có nhiều lựa chọn xe điện nhất cho người dùng trong nước. Bên cạnh đó, với hạ tầng trạm sạc lớn, người dùng xe điện VinFast khá thuận tiện khi sạc xe. Khác với phân khúc xe điện phổ thông, nhóm xe điện hạng sang không có quá nhiều lựa chọn, đi kèm mức giá đắt đỏ. Đa số xe điện hạng sang được bán tại Việt Nam là các mẫu SUV, có nguồn gốc châu Âu. Với việc phải thay đổi thói quen sử dụng, giá bán đắt đỏ, hạn chế trạm sạc, giới hạn quãng đường di chuyển… SUV điện hạng sang vẫn đang là sản phẩm kén khách tại thị trường Việt Nam. Phần đông các hãng xe đưa sản phẩm xe điện hạng sang về nước với mục đích “khoe” công nghệ, cũng như sự đầu tư lớn của thương hiệu vào sản phẩm năng lượng mới này. Đa phần người dùng xe điện hạng sang tại Việt Nam có trụ sạc tại nhà. Chủ xe cũng đã có ô tô và lựa chọn xe điện hạng sang để tăng trải nghiệm sử dụng xe. Dưới đây là những sản phẩm SUV điện hạng sang đang được bán chính hãng tại thị trường trong nước. Audi Giữa năm 2024, Audi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam biến thể thuần điện của dòng SUV Q8. Tại thị trường trong nước, Audi Q8 e-tron chỉ có một phiên bản 55 quattro Advanced. Xe được bán với giá 3,8 tỷ đồng. Theo công bố của hãng xe Đức, Q8 e-tron 55 quattro Advanced được trang bị 2 mô tơ điện lắp ở trục trước và sau. Hệ thống động cơ điện trên xe giúp sản sinh công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 664 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion có dung lượng 114 kWh, quãng đường di chuyển 582 km sau một lần sạc đầy. Audi cũng trang bị cho dòng SUV điện của mình khả năng sạc nhanh 170 kWh. Về mặt thiết kế, biến thể chạy điện của Q8 có thiết kế tương đồng với Q8 chạy xăng nói riêng và các dòng xe động cơ truyền thống của Audi nói chung. BMW Tương tự như Q8 e-tron, BMW cũng giới thiệu tại thị trường Việt Nam biến thể chạy điện của một dòng xe xăng. Theo đó, BMW iX3 là biến thể chạy điện của dòng SUV X3. Tại Việt Nam, BMW iX3 cũng có một phiên bản. Xe được trang bị mô tơ điện gắn ở cầu sau. Hệ thống động cơ điện sản sinh công suất 286 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe sử dụng bộ pin 80 kWh, quãng đường di chuyển 460 km sau một lần sạc đầy. BMW iX3 cũng có thiết kế tổng thể tương đồng với dòng xe X3. Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong, iX3 tạo điểm khác biệt rõ nét nhất ở các đường viền trang trí màu xanh quanh xe. Xe được bán với giá 3,5 tỷ đồng tại Việt Nam. Porsche Porsche Macan biến thể thuần điện là chiếc SUV điện hạng sang mới nhất vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Porsche Macan EV được bán với 4 phiên bản gồm Macan tiêu chuẩn, Macan 4, Macan 4S và Macan Turbo. Giá bán của dòng SUV điện này từ 3,4 – 5,8 tỷ đồng. Macan chạy điện bản tiêu chuẩn được trang bị dẫn động cầu sau. 3 bản còn lại của dòng SUV điện sử dụng dẫn động 4 bánh. Tất cả các phiên bản dùng bộ pin 100 kWh 800 V. Macan tiêu chuẩn có công suất 360 mã lực, mô-men xoắn 563 Nm, quãng đường di chuyển tối đa 641 km. Macan 4 có công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 648 Nm, quãng đường di chuyển tối đa 613 km. Macan Turbo có công suất 630 mã lực, mô-men xoắn 1.128 Nm, quãng đường di chuyển 591 km. Điểm nhấn trên chiếc Macan chạy điện là việc xe được trang bị tính năng đánh lái bánh sau, với khả năng xoay 5 độ theo hai hướng khác nhau. Điều này giúp mẫu SUV điện của Porsche tăng độ ổn định khi vào cua, hay vững thân xe khi ở tốc độ cao. Mercedes-Benz Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz là một trong những hãng xe đầu tiên đưa về những lựa chọn SUV điện hạng sang. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe Đức đang kinh doanh tại thị trường trong nước 3 dòng SUV điện gồm: EQB (giá từ 2,28 tỷ đồng), EQE (giá từ 3,99 tỷ đồng) và EQS (giá từ 4,99 tỷ đồng). Cụ thể, dòng xe điện EQB sử dụng hệ dẫn động cầu trước, công suất của động cơ điện trên xe là 190 mã lực, mô-men xoắn 385 Nm, tầm hoạt động tối đa 473 km sau một lần sạc đầy. EQE được trang bị 2 động cơ điện gắn ở cầu trước và sau. Hệ thống động cơ này có tổng công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 885 Nm, quãng đường đi chuyển tối đa 549 km sau một lần sạc đầy. EQS có 2 phiên bản 450+ và 580 4MATIC được bán tại Việt Nam. Phiên bản cao cấp hơn là 580 4MATIC được trang bị 2 động cơ điện ở trục trước và sau. Tổng công suất của hệ thống động cơ điện là 516 mã lực, mô-men xoắn cực đại 858 Nm, quãng đường di chuyển tối đa 616 km sau một lần sạc đầy. Vào tháng 10/2024, hãng xe sang đến từ Đức đã giới thiệu tới khách hàng trong nước mẫu xe điện Mercedes-Maybach EQS 680. Xe được xây dựng dựa trên phiên bản EQS 500. Mẫu SUV chạy điện mang thương hiệu Maybach này có giá bán 7,61 tỷ đồng. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được trang bị 2 động cơ điện tạo ra công suất tối đa 658 mã lực và mô-men xoắn cực đại 955 Nm. Đi kèm với cơ cấu động cơ này là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Hệ thống pin lithium-ion với nền tảng 400V trên mẫu SUV điện này đã được cải tiến, với dung lượng lên đến 118 kWh. Nhờ đó, quãng đường di chuyển mà xe có thể đạt được ở mức 559–611 km sau một lần sạc đầy. VinFast VinFast cũng đã cho ra đời dòng SUV điện VF9 – dòng xe được trang bị nhiều tính năng cao cấp. Là SUV điện đầu bảng của VinFast, VF 9 tích hợp hàng loạt công nghệ, tiện ích và tính năng thông minh. Mẫu xe cao cấp nhất của VinFast có khả năng kết nối với hệ thống smarthome, giúp điều khiển các thiết bị điện, điện tử trong nhà, mang lại trải nghiệm đa dạng cho chủ xe. Xe sử dụng động cơ điện công suất 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Hệ thống pin lithium cho phép VF 9 đi được quãng đường tối đa lên đến 438 km (bản Eco) hoặc 423 km (bản Plus). VF9 được trang bị trần kính cỡ lớn, màn hình trung tâm 15,6 inch, hàng ghế cơ trưởng tích hợp massage, sưởi, thông gió, sạc không dây tích hợp trên hộc để đồ và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch cho hàng ghế sau trên phiên bản 6 chỗ, tính năng hỗ trợ người lái nâng cao ADAS… Sau khi được áp dụng các ưu đãi, giá bán VF 9 ở mức 1,1 tỷ đồng cho bản Eco và 1,3 tỷ đồng cho bản Plus khi lựa chọn thuê pin. Trong danh sách này, chủ nhân VF 9 sẽ dễ dàng sử dụng hơn khi VinFast có hạ tầng trạm sạc và xưởng dịch vụ trên cả nước. Là một thương hiệu ô tô với nhiều dòng xe plug-in hybrid tại thị trường Việt Nam. Mới đây, Volvo đã giới thiệu với người dùng trong nước mẫu xe điện đầu tiên có tên EC 40. VolVo EC 40 được xây dựng dựa trên nền tảng của dòng xe XC 40. Xe được trang bị 2 động cơ điện đặt ở mỗi trục. Tổng công suất của hệ thống động cơ điện này là 402 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Xe được trang bị gói pin có dung lượng 78 kWh, quãng đường di chuyển là 510 km sau một lần sạc đầy. Dòng SUV điện cỡ C này có giá bán 1,7 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.