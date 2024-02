Sương mù dày đặc,103 chuyến bay đến Nội Bài bị ảnh hưởng

Theo đại diện sân bay, các năm trước sương mù dày đặc thường xuất hiện nhiều ở miền Bắc vào tháng 2, 3 nên đây không phải là tình huống bất thường. Hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay.

Trao đổi thêm với PV VietNamNet, đại diện VNA cho biết, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), để đảm bảo an toàn khai thác, hãng phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và ngày 2/2.

Cụ thể, các chuyến bay bị ảnh hưởng gồm 8 chuyến bay từ TP.HCM đi Vinh với số hiệu VN7000, VN7004, VN7006, VN7008, VN7012, VN7014, VN7016 và VN7264. Chuyến bay VN7278 từ TP.HCM đi Thanh Hoá, VN7540 từ TP.HCM đi Huế cũng bị chậm thời gian cất cánh.