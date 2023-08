Sunny SNSD chính thức rời SM Entertainment sau 16 năm gắn bó

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD ra mắt vào ngày 5/8/2007 với sự góp mặt của 9 thành viên bao gồm Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri, Yoona, Tiffany, Sooyoung và Seohyun.

Ngay từ khi ra mắt, các cô gái ngay lập tức chiếm được thiện cảm của người hâm mộ bởi nhan sắc nổi trội và tài năng riêng biệt. SNSD liên tiếp "khuấy đảo" thị trường âm nhạc với những ca khúc sôi động, cuốn hút như Into The New World, Gee, Oh!, The Boys hay Run Deveil Run.

Không chỉ nổi danh tại Hàn Quốc, SNSD còn thể hiện được sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu khi giữ ngôi vị quán quân trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế cùng hàng loạt các kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Cho đến nay, SNSD vẫn được đánh giá là nhóm nhạc thần tượng Kpop có tầm ảnh hưởng nhất vào thập niên 2000.